Juve, Vlahovic MVP del mese di agosto: la nota

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “È già ora di annunciare il primo premio MVP per la nuova stagione, dato che i bianconeri sono scesi in campo due volte nel mese di agosto. E il nostro primo vincitore non è una sorpresa: ha avuto un ottimo esordio nella partita contro il Como, colpendo il palo e vedendosi annullare un gol dopo una revisione del VAR, e poi si è rifatto alla seconda giornata con un bel gol, seguito da un rigore battuto con freddezza e precisione. Stiamo ovviamente parlando del nostro Numero 9, Dusan Vlahovic, che – come votato da voi tifosi su Juventus.com – è il vincitore del primo premio MVP del Mese della stagione 2024/25! Il campione serbo riceverà il suo premio prima della partita casalinga di domenica contro la Roma, con calcio d’inizio alle 20:45 all’Allianz Stadium. Congratulazioni e avanti così, Dusan!”.