Juventus, il calendario delle partite di Champions League

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Giovedì scorso a Montecarlo sono andati in scena i sorteggi della Champions League 2024/2025 che hanno decretato le squadre contro cui giocheremo in questa prima fase della massima competizione europea. Quest’oggi invece è stato reso noto il calendario degli impegni: bianconeri, tenetevi forte, si comincia il 17 settembre, in casa, con il PSV. IL CALENDARIO DELLA CHAMPIONS LEAGUE Juventus-PSV Eindhoven: martedì 17 settembre ore 18.45. Lipsia-Juventus: mercoledì 2 ottobre, ore 21.00 Juventus-Stoccarda: martedì 22 ottobre ore 21.00 Lille-Juventus: martedì 5 novembre ore 21.00 Aston Villa- Juventus: mercoledì 27 novembre ore 21.00 Juventus – Manchester City: mercoledì 11 dicembre ore 21.00 Club Brugge KV-Juventus: martedì 21 gennaio 2025 ore 21.00 Juventus-Benfica: mercoledì 29 gennaio 2025 ore 21.00”.