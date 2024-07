Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'allenamento odierno di Madama.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “A due giorni dalla partenza per la Germania, in vista del training camp presso l’Adidas HQ di Herzogenaurach, la Juventus è nuovamente scesa in campo al mattino per continuare la preparazione in vista della prima gara ufficiale della stagione, in programma all’Allianz Stadium lunedì 19 agosto alle ore 20:45 contro il Como. Quella di oggi, giovedì 18 luglio, sarà una giornata dedicata a una doppia sessione di allenamento. In mattinata la squadra, dopo un’iniziale fase di riscaldamento, si è concentrata su lavoro atletico, forza e possesso palla, prima di chiudere questa prima seduta con una partitella. Nel pomeriggio la squadra si dedicherà ancora a lavori specifici sulla forza, ma in palestra. Per domani l’appuntamento è fissato al mattino”.