T. Motta: “Voglio aprire un ciclo interessante. Su Vlahovic…”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole nella conferenza di presentazione: “Prima di tutto ringrazio Giuntoli e Scanavino per la presenza. Sono contento, felice, soddisfatto di essere arrivato in club storico come la Juve. Sono convinto che si apre un ciclo interessante. I primi giorni bellissimi, con ottime strutture e personale ottimo. Ringrazio l’accoglienza dei nostri tifosi e sono contento di essere qui con voi. Un club ambizioso e storico. Sono arrivato nel momento giusto. Contento di far parte di questo ciclo. Obiettivi? Prepararsi bene, dobbiamo concentrarci al massimo per fare una buona preparazione per arrivare pronti e competere in ogni partita. Il concetto di vincere sono d’accordissimo. Nel posto che sto oggi non lo cambierei con nessuno. Voglio trasmettere tutto alla squadra e competere contro chiunque. Vlahovic? La critica fa parte del nostro lavoro e va accettata. Vlahovic è un grande giocatore, ma serve tutta la squadra. Sia lui ma anche molti altri, con la squadra che funziona, faranno una grande stagione. Chiesa? Lo ha detto già Giuntoli, abbiamo tutti giocatori forti e vale anche per lui. Oggi abbiamo un grande capitano, Danilo. Vorrei averlo già con noi, ma ha bisogno di vacanza. Poi quando saremo tutti insieme, valuteremo tutto. Oggi sono contento di avere un capitano come lui e spero arrivi presto. Yildiz? L’ho visto due giorni fa, mi è sembrato un ragazzo fantastico. In campo può fare tutti i ruoli. Quando hai voglia e quel talento può fare tutto. Su Adrien da amico sarà molto contento se sarà felice altrove e gli auguro il meglio. Dobbiamo prepararci per fare una buona preparazione. I centrocampisti devono sapere fare tutto. Abbiamo solo giocatori forti. Miretti? Può migliorare su tutto, è concentrato sul lavoro. Sono molto contento per lui, ha firmato per una grande responsabilità. Saremo in tanti anche dalla Next Gen e servirà una mano da parte di tutti. Adzic lo vedo bene e lo vedo molto preparato. dipenderà molto da lui. Abbiamo in casa un giocatore importante”.