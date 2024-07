Juve, il report dell’allenamento: Elkann incontra Motta

Il report dell'allenamento della Juve alla Continassa: incontro tra John Elkann e Thiago Motta. Il comunicato

Seconda giornata di allenamento alla Continassa per Thiago Motta. Il report del club bianconero: “Seconda giornata di preparazione per la Juventus, che oggi, giovedì 11 luglio, è impegnata in doppia seduta alla Continassa. La squadra, accolta fuori dal Training Center dall’affetto dei tifosi, ha ricevuto, prima di scendere in campo, la visita di John Elkann, alla presenza di Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino e Cristiano Giuntoli”.

Juve, il report del secondo allenamento di Motta

“Elkann ha anche avuto modo di salutare Mister Thiago Motta prima dell’allenamento, cui ha assistito insieme a Ferrero, Scanavino e Giuntoli. Quella di questa mattina è stata per tutti una seduta dedicata, come nella giornata di ieri, a riscaldamento atletico, possesso palla ed esercitazioni focalizzate sulla tecnica”, ha concluso.