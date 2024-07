Juve, Elkann e la dirigenza in visita alla Continassa

La dirigenza della Juve fa visita a Thiago Motta alla Continassa: Elkann fa subito sentire la sua vicinanza al nuovo allenatore

Secondo giorno di allenamento per la Juve di Thiago Motta, già carica e concentrata in vista della stagione 2024/25. I bianconeri dovranno giocare moltissime partite e per questo la preparazione fisica estiva sarà determinante. A vedere i lavori c’è anche tutta la dirigenza del club, John Elkann compreso.

John Elkann arrives at the Continassa as he well meet new manager Thiago Motta and the players. pic.twitter.com/EATRl9XnbO — Max Statman (@emaxstatman) July 11, 2024

Juve, Elkann fa visita a Thiago Motta

Nel corso dell’allenamento odierno è presenti anche Elkann, Giuntoli e tutta la dirigenza della Juve. Si tratta di un modo per far vedere e sentire la propria vicinanza al nuovo allenatore Thiago Motta, ma anche l’occasione per parlare con lui di strategie e mercato.