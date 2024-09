Juve, la probabile formazione contro il Genoa: turnover in difesa - JuveNews.eu

La probabile formazione della Juve in vista della partita contro il Genoa: le probabili scelte di Thiago Motta

La Juve si prepara a sfidare il Genoa, match valido per la sesta giornata di Serie A. I bianconeri sono reduci da tre deludenti pareggi consecutivi e vorranno quindi tornare subito a vincere. Thiago Motta si prepara quindi a schierare la sua formazione migliore, con un occhio però ai prossimi impegni e in particolare alla Champions League: pronto un leggero turnover. In vista del match andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni.

Juve, la probabile formazione contro il Genoa

Pochi, anzi pochissimi dubbi di formazione in casa Juve in vista della partita contro il Genoa. Thiago Motta in conferenza stampa ha infatti annunciato quello che sarà l’11 titolare che scenderà in campo contro la squadra di Gilardino. In porta Perin, con Danilo, Kalulu, Bremer e Rouhi a comporre la linea di difesa. A centrocampo spazio a Fagioli e McKennie, mentre sulla trequarti ci saranno Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz. Nonostante nelle ultime uscite non abbia convinto a pieno, confermato Vlahovic al centro dell’attacco. Pronti a subentrare dalla panchina Cambiaso, Mbangula e non solo.

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Vitinha, Pinamonti. All. Gilardino

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Kalulu, Bremer, Rouhi; Fagioli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta