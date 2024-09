Thiago Motta: "Vlahovic sta lavorando bene". E svela gli 11 titolari - JuveNews.eu

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del momento di Vlahovic.

Thiago Motta, allenatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Dusan sta lavorando molto bene. È chiaro che per l’attaccante è importante che la squadra parta bene da dietro. Dobbiamo metterlo in condizioni di concludere al meglio possibile. Lui ha bisogno della squadra e la squadra ha bisogno di lui. Lui sta facendo bene molte altre cose. Genoa? Ho vissuto tantissimi momenti belli. È stato un privelegio. Mi sono trovato bene sia da giocatore che da allenatore. Sono sempre contento di tornare li. Preoccupato per la fase difensiva? No preoccupato per niente. La fase offensiva non è solo un giocatore, ma tutta la squadra. Abbiamo fatto un passo importante nella partita contro il Napoli. Abbiamo tolto la palla ad una grande squadra. Dobbiamo mettere in condizioni attaccanti e centrocampisti di fare bene. Dobbiamo creare di squadra”.

Sul turnover

“Questa settimana è molto più facile perchè mi fido degli allenamenti. Ho visto tante buone cose in campo da parte di tutti, anche di quelli che hanno partecipato meno. Abbiamo avuto una settimana completa e ho molte più informazioni su tutto il gruppo. I rinnovi? Due casi molto diversi. Mbangula, è un giocatore giovane, che ci sta aiutando tanto. Però deve continuare così perchè è solo all’inizio della sua carriera. Pinsoglio è stata una sorpresa. Un portiere forte che aiuta il gruppo. Lui è un grande esempio nel gruppo. Eventualmente quando giocherà sarà pronto. Abbiamo un portiere forte, un grande esempio. Ho scelto la formazione. Giocheranno Perin, Jonas, Danilo, Bremer, Kalulu; Fagioli, McKennie; Yildiz, Koopmeiners, Nico; Vlahovic”.