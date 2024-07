Juve, Locatelli e Adzic in risalita: Thiago Motta convinto su di loro

Nelle prime sedute di allenamento della Juventus, Thiago Motta sarebbe stato positivamente impressionato da Manuel Locatelli e Vasilije Adzic

Estremamente attiva in entrata, la Juventus potrebbe a breve ripetersi anche in uscita per quanto concerne il calciomercato. Infatti, i tanti ingressi, alcuni ancora in corso e in divenire, e le risorse economiche spese, dovranno essere finanziate da alcune cessioni anche importanti. Dai primi allenamenti alla Continassa del nuovo corso Thiago Motta, si comincerebbero però a profilare quei giocatori che non dovrebbero rientrare in questo tipo di discorsi.

Locatelli e Adzic verso la permanenza

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico brasiliano della Juventus sarebbe rimasto piacevolmente colpito da Manuel Locatelli. Nonostante i tanti rinforzi del reparto di centrocampo, il calciatore italiano sembrerebbe essersi guadagnato la possibilità di giocarsi le sue chance nella rosa bianconera. Tra le sorprese invece va annoverata quella di Vasilije Adzic, che non è escluso possa aggregarsi alla prima squadra nella stagione corrente.