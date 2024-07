Calciomercato Juve, il Marsiglia vuole Locatelli: le ultime

Il Marsiglia di De Zerbi pensa a Locatelli come rinforzo in mezzo al campo: le ultime novità sul centrocampista della Juve

Dopo settimane di attesa finalmente è arrivata l’ufficialità: Douglas Luiz è ufficialmente un nuovo giocatore della Juve. Il brasiliano sarà però solo il primo colpo dei bianconeri a centrocampo visto che Giuntoli si appresta a prendere anche Thuram jr. Ma per due centrocampisti che vengono acquistati ce n’è uno che potrebbe essere venduto: il Marsiglia vuole Locatelli.

Calciomercato Juve, De Zerbi e il Marsiglia osservano Locatelli

Pensando alla nuova Juve è possibile immaginare una mediana composta da Douglas Luiz e Thuram, dove quindi non ci sarebbe moltissimo spazio per Locatelli. Il Marsiglia si è detto interessato e potrebbe diventare un’ipotesi concreta. Il nuovo allenatore della squadra francese è infatti De Zerbi, che ha un debole per il centrocampista italiano sin dai tempi del Sassuolo.