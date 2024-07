Calciomercato Juventus | Terremoto Giuntoli: 80 milioni di euro!

Giorni caldi in casa Juventus. Arrivano novità molto interessanti rispetto al calciomercato dei bianconeri: le ultime news

La Juventus vuole continuare a crescere e in sede di calciomercato le novità non sono sicuramente finite a quanto accaduto fino ad ora. Le indiscrezioni che stanno circolando in questi giorni lasciano pensare che le sorprese da qui al termine della sessione estiva di affari non mancheranno ed è anche per questo motivo che con la nostra redazione abbiamo indagato rispetto a quelli che potrebbero essere dei movimenti molto chiari da parte di Giuntoli. Il dirigente bianconero avrebbe infatti in mente tutta una serie di operazioni in uscita, che potrebbero andare a finanziarne delle altre. E l’obiettivo che Giuntoli stesso si sarebbe posto, è abbastanza importante. E – per certi versi – clamoroso.

La Juventus al lavoro: Giuntoli prepara il terremoto sul mercato

Secondo quanto viene rivelato in queste ore da calciomercato.com, Giuntoli avrebbe in mente di raggiungere quota 80 milioni di euro dalle cessioni, da qui a qualche giorno. Vuole sbloccare tutto, con un vero e proprio terremoto in uscita. Da Chiesa e Huijsen a Szczesny e Arthur. Non sembrano mancare le occasioni di “vendite pesanti” ed è su quelle che nei prossimi giorni la Juventus andrà a lavorare. Con un obiettivo ancora più grosso in mente. Lo abbiamo detto: la Juve vuole racimolare 80 milioni di euro in pochi giorni. Ma per comprare chi? Qualche idea, in questo senso, ce la siamo fatta.

La volontà della Juventus non è una sola. L’idea generale era e resta quella di rinforzare la rosa in toto. Sia in qualità che in quantità. Negli ultimi giorni si sta facendo largo l’ipotesi di scippare (dopo Cabal) un altro nome all’Inter. Il riferimento va a Gudmundsson, ancor prima che a Retegui. L’attaccante del Genoa costa parecchi soldi ma stando a quanto abbiamo raccolto noi, lui potrebbe essere il primo obiettivo pesante per questa ultima fase di calciomercato. Quello che succederà lo staremo a vedere. L’unica cosa certa è che il mercato in casa Juventus, di sicuro, non è finito. E intanto poco fa è arrivato un annuncio pesante (e importante) su Chiesa <<<