Juve, riecco Danilo. Thiago Motta: "Giocatore importante per noi" - JuveNews.eu

Contro il PSV Danilo è finalmente tornato in campo: le parole dell'allenatore della Juve Thiago Motta sul difensore brasiliano

Che fine ha fatto Danilo? Nelle prime quattro giornate di Serie A il difensore brasiliano non è mai sceso in campo. Una panchina quasi inspiegabile soprattutto se si pensa che fino alla passata stagione l’ex Manchester City e Real Madrid era il capitano della Juve. Con Thiago Motta la situazione è cambiata ma questo non vuol dire che Danilo sia fuori rosa. Il nuovo allenatore bianconero è stato infatti chiaro con tutti sin da subito: gioca chi se lo merita. Per questo hanno trovato spazio giovani come Savona e Mbangula, o McKennie in Champions League contro il PSV.

Juve, le parole di Thiago Motta su Danilo

Proprio nella sfida contro gli olandesi è finalmente sceso in campo anche il brasiliano, entrato nel secondo tempo al posto di un acciaccato Gatti. Al termine della partita Thiago Motta ai microfoni di Sky Sport ha spiegato: “Ha un ruolo importante, è un giocatore importante per noi. Può alzare il livello per competere fino alla fine“. Da qui al termine della stagione, quindi, ci sarà ancora spazio per Danilo ma di certo il suo ruolo all’interno della Juve non è più quello centrale degli scorsi anni. Questo è dovuto anche al cambio di modulo: il passaggio al 4-2-3-1 non lo agevola di certo.