Juventus, sorpasso sull’Inter per Cabal: chiusura ad un passo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus sarebbe vicinissima a chiudere per Cabal, difensore dell'Hellas Verona.

La Juventus è vicinissima a chiudere per Cabal. Il difensore colombiano, già ad un passo dall’Inter, dovrebbe invece passare alla Vecchia Signora, che avrebbe offerto 12 milioni più bonus per assicurarsi il difensore. Infatti, Madama ha bisogno di un centrale per completare il pacchetto, considerando anche l’addio di Alex Sandro e la situazione complicata di Rugani, in scadenza contrattuale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’affare sarebbe oramai vicinissimo alla chiusura, con i bianconeri che hanno bruciato la concorrenza dell’Inter, che da tempo seguiva il classe 2001, titolare della formazione scaligera nella ultime due stagione, dopo il passaggio dall’Atletico Nacional nella stagione 2022-23.