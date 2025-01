Zirkzee alla Juventus, colpo di scena: "Scambio con..." | Calciomercato

La Juventus sta lavorando da giorni per la pianificazione del calciomercato di gennaio e non solo: ecco le ultime novità su Zirkzee

Calciomercato, intreccio tra United e Juventus per Zirkzee

La Juventus e Zirkzee: è un matrimonio che s’ha da fare? Se ne parla da giorni, anzi: da settimane. E un motivo in tal senso ci sarà. Le indiscrezioni che filtrano da tempo raccontano qualcosa di estremamente chiaro: il calciatore vuole vestire la maglia bianconera e la Juve sarebbe contentissima di prenderlo subito. Thiago Motta poi, con lui ha un rapporto speciale: è lui che l’ha lanciato. Al Manchester United, però, la resa è stata al momento abbastanza deludente. E anche per questo da quelle parti si parla di come l’investimento, forse, sia stato sbagliato. Ecco il motivo per cui la Juventus è un’opzione realistica. Solo che un problema c’è: con che formula di pagamento potrebbe andare in porto l’operazione?

La Juve spinge per il prestito fino a Giugno con diritto di riscatto. Lo United, vorrebbe la cessione a titolo definitivo o al massimo il prestito con obbligo di riscatto. Al momento su quel fronte l’accordo non c’è. Per questo stanno iniziando a circolare nuove voci rispetto ad un possibile scambio che la Juventus potrebbe attuare con lo United.

Il Manchester sarebbe infatti pronto a proporre ai bianconeri uno scambio di pedine. Douglas Luiz in cambio di Zirkzee. Qualcosa di fattibile? Forse. Al momento è solo una voce ma se ci pensate bene per quanto il colpo di scena potrebbe essere incredibile, l’affare potrebbe essere anche abbastanza naturale. Tutti e due i calciatori tornerebbero nei campionati dove sono “esplosi”. Il valore di mercato è più o meno quello. Non ci sarebbero grosse spese da parte di nessuno. Insomma: una grande opportunità. Ecco il motivo per cui la Juventus ci sta ragionando. E lo United… pure. Quello che accadrà lo vedremo già nei prossimi giorni. Intanto, comunque, Pedullà ha fatto un clamoroso annuncio proprio sulla Juventus <<<