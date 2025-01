Calciomercato Juventus, Pedullà dà un annuncio clamoroso

Alfredo Pedullà parla del calciomercato e delle mosse che potrebbero accadere rispetto a Dusan Vlahovic: ecco cosa ha detto

Calciomercato Juventus, Pedullà dà aggiornamenti pesanti

Noi lo ripetiamo da giorni. Anzi, da settimane. Dusan Vlahovic sta deludendo. Alla grandisisma. Con il passare delle giornate continua a vivere una stagione altalenante, con prestazioni che non hanno ancora convinto del tutto. E la cosa ancor più grave è che nonostante questo, l’attaccante serbo rimane comunque il punto di riferimento principale nell’attacco della Juventus, essendo l’autore della maggior parte dei gol bianconeri.

Intervenendo sulla questione, Alfredo Pedullà ha fatto il punto svelando qualcosa di clamoroso. “Se a gennaio arrivasse un’offerta sicura, allettante e gradita a tutte le parti in causa, la Juventus la prenderebbe seriamente in considerazione. Siamo entrati in un circuito complicato da gestire. Personalmente stimo Vlahovic come giocatore, ma se non ci sono le condizioni per un rinnovo o una rimodulazione del contratto, è inutile parlarne. Attenzione a quello che potrebbe succedere, gennaio è un mese in cui possono verificarsi situazioni clamorose”. Che poi è quello che noi stiamo ripetendo da settimane. Quello che succederà lo staremo a vedere. Nel frattempo, comunque, le ultime novità in casa Juventus parlano anche di qualcos’altro di particolarmente importante: ecco a cosa ci riferiamo <<<