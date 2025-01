Zirkzee alla Juventus, annuncio da urlo! / Calciomercato

Zirkzee può arrivare alla Juventus? Le ultime notizie di calciomercato sulla Juventus parlano estremamente chiaro

Calciomercato Juventus: si cerca l’erede di Vlahovic

Il momento della Juventus è sotto gli occhi di tutti. La squadra di Thiago Motta continua a reiterare gli stessi difetti dall’inizio della stagione. Uno su tutti: la discontinuità. La sfida vinta contro il Milan di Coincecao, ad esempio, aveva dato l’illusione di una squadra finalmente sbloccata dal punto di vista mentale. E invece, ecco l’ennesimo 0-0 – contro il Brugge in Champions League – e la sconfitta di Napoli brutta, soprattutto, per essere stata subìta in rimonta e senza alcun sussulto di reazione. E poi c’è anche il calciomercato che potrebbe dare brutte notizie: sappiamo che Andrea Cambiaso è in ottica Manchester City e il rischio di perderlo è davvero elevato. A intersecare campo e mercato c’è Dusan Vlahovic. L’attaccante pare aver perso feeling con l’ambiente e la cessione – più probabile in estate che nell’immediato – non è più da escludere. Ecco perché Giuntoli si starebbe guardando intorno alla ricerca di un potenziale sostituto.

Partiamo con una premessa: ad oggi l’addio di Vlahovic non è così scontato. Difficilmente potrà avvenire a gennaio: la Juve è ancora in corsa, pur con difficoltà, per i suoi obiettivi e non avrebbe senso privarsi del serbo. A giugno sarà tutta un’altra faccenda: a quel punto il ragazzo avrà ancora un anno di contratto davanti e bisognerà decidere se procedere all’addio immediato o andare avanti insieme fino a scadenza. Ma quindi: chi, eventualmente, al suo posto? Il preferito di Thiago Motta è Joshua Zirkzee. I due hanno lavorato benissimo l’anno scorso a Bologna, una stagione conclusasi con la ricca soddisfazione della qualificazione in Champions League. Il Manchester United apre alla cessione ma non al prestito come invece vorrebbe la Juventus. E allora si guarda anche ad altro. Come a Victor Osimhen, un altro che ha fatto benissimo in Serie A. infine, piace anche Jonathan David del Lille. Le manovre per il dopo Vlahovic, insomma, sono preventivamente iniziate. Nel frattempo, sempre parlando di Juventus, occhi bene aperti: anche Di Marzio ha svelato novità importanti sulla Juve <<<