Calciomercato Juventus | Addio Vlahovic: “Ecco chi arriva al suo posto”

La Juventus sta cercando di capire quale strada intraprendere da qui al prossimo futuro. Una delle questioni più importanti – che su Juvenews stiamo affrontando da un po’ – riguarda quello che potrebbe essere il futuro di Dusan Vlahovic. E nello specifico, quello che potrebbe succedere nel caso in cui il calciatore ed il suo entourage non dovessero accettare la proposta di rinnovo che ha in mente Giuntoli. Stando alle voci che abbiamo raccolto e alle notizie più particolari in merito, possiamo dire che l’idea della Juventus sarebbe la seguente: di sicuro, verrà richiesto a Dusan di abbassarsi lo stipendio. E l’idea, avrebbe un piccolo sviluppo molto particolare.

Il mercato della Juventus già alla ricerca di un nuovo attaccante

L’idea del club potrebbe essere quella di spalmare il contratto del ragazzo fino al 2028 e dunque prolungare la scadenza attualmente fissata al 2026, per altri due anni. Un modo per dare al ragazzo dei soldi che merita mentre si abbassa comunque la spesa per il suo ingaggio annuale. Al momento, però, non ci sono feedback né da una parte, né dall’altra. La Juventus continua a lavorare, aspettando di trovare un accordo con Dusan che non vuole assolutamente vendere. Nel caso, però, la stessa Juve avrebbe in mente già gli eventuali sostituti: iniziamo scorrere la lista con tutti i nomi <<<