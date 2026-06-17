Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, il candidato numero uno per prendere il posto di Michele Di Gregorio è Emiliano Martinez. Il “Dibu”, avrebbe già dato il suo benestare per un trasferimento a Torino e sarebbe disposto anche a ridursi l’ingaggio forte dell’attestato di stima che prova per il progetto tecnico garantitogli dalla dirigenza bianconera.

La richiesta dell’Aston Villa

Se gli accordi con il portiere e il suo agente, sono già stati definiti, la trattativa resta in salita per via delle richieste del club detentore del cartellino, l’. Il portiere argentino ha ancora tre anni di contratto con il club di Birmingham e, proprio per tale motivo la società inglese chiede una cifra vicina aiper liberarlo. Una richiesta considerata elevata da parte della, che vorrebbe chiudere a prezzi decisamente più bassi( si parla di).

Nonostante il “Dibu” rappresenti un portiere di assoluto livello, e porterebbe a Torino leadership e carisma- qualità richieste da mister Spalletti per costruire la nuova Juventus- a frenare il club bianconero sarebbe l’età anagrafica del portiere. La società bianconera, non vorrebbe infatti sborsare una somma così elevata per un calciatore di 33 anni.

Prende quota Guglielmo Vicario

Proprio sul ragionamento dell’età anagrafica, che torna forte la candidatura di Guglielmo. L’azzurro attualmente in forza alsembrerebbe essere in uscita daglie avrebbe aperto ad un ritorno in Serie A. Nelle ultime settimane, si è parlato di un interessamento dell’per l’ex, al momento però i discorsi sembrerebbero essersi raffreddati, con i nerazzurri vicini all’acquisto di Ivandalla

Per tale motivo, la Juventus resta ora tra le favorite per la corsa a Gugliemo Vicario. Il costo del cartellino, si aggira su una cifra simile a quella richiesta dall’Aston Villa per Martinez, il Tottenham chiederebbe infatti 15 milioni di euro per lasciare partire il portiere.

Un fattore importante da considerare, che potrebbe indurre la Juventus a sferrare il colpo decisivo è anche lo stipendio percepito da Vicario: l’ex Empoli guadagna cifre inferiori rispetto al “Dibu”e questo non è un aspetto da trascurare.

Inoltre, un altro aspetto fondamentale è quello relativo all’eta anagrafica. Il portiere infatti nonostante sia un classe 1997, garantirebbe comunque esperienza internazionale e affidabilità tra i pali. Con l’arrivo di Giovanni Carnevali nell’organigramma dirigenziale della Juventus, non è escluso che la società bianconera decida di affidarsi al portiere azzurro: intraprendendo così un processo che vedrà arrivare a Torino giocatori giovani e italiani. Linee guide che sarebbero prese di comune accordo con mister Spalletti.

Le prossime settimane, potrebbero riservarci delle novità importanti su chi sarà il futuro portiere della Vecchia Signora.