Calciomercato Juventus, terremoto CR7: ecco cosa sta succedendo

Cristiano Ronaldo resta alla Juventus o partirà già in questa sessione di calciomercato? Questo il grande interrogativo che ha tenuto sospesi tifosi e addetti ai lavori per settimane. Dopo quelle che sembravano delle conferme sul futuro del portoghese a Torino, varie fonti troppo autorevoli per non essere tenute in considerazione stanno gettando nuovamente ombra su CR7. Sia il giocatore che la Juventus avrebbero preso una grossa decisione e c'è di più: ecco cosa sta succedendo proprio in queste ore <<<