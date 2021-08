Il calciomercato estivo della Juventus potrebbe non esaurirsi ai soli colpi Kaio Jorge e Manuel Locatelli. Anzi, nella mente della società bianconera ci sarebbero ancora altre operazioni, sia in uscita che in entrata. Facciamo dunque il punto su tutte le ultimissime notizie con la nostra solita raffica di mercato: ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni <<<