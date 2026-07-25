La lista dei bianconeri convocati per il match di questa sera contro lo Standard Liegi

Riccardo Focolari

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La Juventus si prepara a scendere in campo per la seconda amichevole pre-stagionale. Dopo il pareggio contro il Basilea, i bianconeri sfideranno questa sera alle 20:00 lo Standard Liegi. Di seguito la lista dei bianconeri convocati da Luciano Spalletti.

STANDARD LIEGI-JUVENTUS, I CONVOCATI

1 Perin

2 Celik

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

12 Douglas Luiz

13 Boga

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

20 Openda

21 Miretti

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Joao Mario

27 Cambiaso

29 Arthur

32 Cabal

41 Owusu

43 Gil Puche

45 Oboavwoduo

46 Licina

47 Durmisi

48 Elimoghale

Convocati

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