La lista dei bianconeri convocati per il match di questa sera contro lo Standard Liegi
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La Juventus si prepara a scendere in campo per la seconda amichevole pre-stagionale. Dopo il pareggio contro il Basilea, i bianconeri sfideranno questa sera alle 20:00 lo Standard Liegi. Di seguito la lista dei bianconeri convocati da Luciano Spalletti.
STANDARD LIEGI-JUVENTUS, I CONVOCATI
1 Perin
2 Celik
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
12 Douglas Luiz
13 Boga
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
20 Openda
21 Miretti
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Joao Mario
27 Cambiaso
29 Arthur
32 Cabal
41 Owusu
43 Gil Puche
45 Oboavwoduo
46 Licina
47 Durmisi
48 Elimoghale
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