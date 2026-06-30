Un sogno di mercato che potrebbe infiammarsi nel corso delle ultimissime ore. La squadra che milita nella massima serie del calcio italiano e che da anni è quella con il maggior numero di trofei nazionali, sta cercando di chiudere per un estremo difensore che è tra i migliori della categoria. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando della Juventus e soprattutto di Mile Svilar. Il calciatore quasi a sorpresa potrebbe essere vittima di un affare di mercato dell'ultimo minuto. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli che potrebbero portare alla chiusura dell'affare con esito positivo.

Il sogno di mercato delle ultime ore

Luciano Spalletti

Il tecnico toscano sogna un rinforzo di questo livello e nel corso delle ultime ore sta prendendo quota un profilo come quello di Mile Svilar per la porta. La Roma deve fare grande attenzione al fair-play finanziario e se entro oggi non dovesse rispettare determinate entrate per circa 30 milioni di euro, arriverebbe una multa salatissima e dei paletti ancora più stringenti nell'immediato futuro. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli su una nuova operazione e di conseguenza se effettivamente si aprirà ad una trattativa di questo livello.

Un colpo di scena unico

si usava dire nel recente passato e proprio per questo motivo si sta cercando di capire se ci sono i margini per chiudere un affare di questo livello. La palla è tutta nelle mani della Roma, se la società dovesse aprire definitivamente, la cessione potrebbe prendere quota nell'immediato. Adessoe da quello che vorrebbero fare con le giocate di uno dei migliori estremi difensori del nostro campionato, ma probabilmente di tutta Europa.