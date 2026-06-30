La Juventus continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Tutti i dettagli sulla prossima stagione
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Un sogno di mercato che potrebbe infiammarsi nel corso delle ultimissime ore. La squadra che milita nella massima serie del calcio italiano e che da anni è quella con il maggior numero di trofei nazionali, sta cercando di chiudere per un estremo difensore che è tra i migliori della categoria. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando della Juventus e soprattutto di Mile Svilar. Il calciatore quasi a sorpresa potrebbe essere vittima di un affare di mercato dell'ultimo minuto. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli che potrebbero portare alla chiusura dell'affare con esito positivo.
Il sogno di mercato delle ultime ore
Il tecnico toscano sogna un rinforzo di questo livello e nel corso delle ultime ore sta prendendo quota un profilo come quello di Mile Svilar per la porta. La Roma deve fare grande attenzione al fair-play finanziario e se entro oggi non dovesse rispettare determinate entrate per circa 30 milioni di euro, arriverebbe una multa salatissima e dei paletti ancora più stringenti nell'immediato futuro. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli su una nuova operazione e di conseguenza se effettivamente si aprirà ad una trattativa di questo livello.
Un colpo di scena unicoL'occasione fa l'uomo ladro si usava dire nel recente passato e proprio per questo motivo si sta cercando di capire se ci sono i margini per chiudere un affare di questo livello. La palla è tutta nelle mani della Roma, se la società dovesse aprire definitivamente, la cessione potrebbe prendere quota nell'immediato. Adesso tutto dipende dai Friedkin e da quello che vorrebbero fare con le giocate di uno dei migliori estremi difensori del nostro campionato, ma probabilmente di tutta Europa.
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