Calciomercato Juventus, è deciso! Se Vlahovic se ne va al suo posto arriva...

La situazione legata a rinnovo di contratto di Vlahovic tiene banco. E fa pensare. In casa Juventus si stanno facendo diverse valutazioni in merito e va detto che tra le varie indiscrezioni che filtrano ce ne sono alcune che lasciano pensare a quello che potrebbe succedere da qui al prossimo futuro, mettendo in ballo anche la possibilità di un addio. Giuntoli vorrebbe rinnovare il contratto del ragazzo ma per prolungarlo fino al 2028 servirebbe che il suo stipendio venga abbassato e spalmato fino a Giugno di quell’anno. Da quel che si vocifera, però, difficilmente Dusan accetterà di vedere il suo compenso abbassarsi al di sotto dei 10 milioni di euro l’anno e questo, qualche problema, portebbe generarlo. Ecco la ragione per cui la Juventus starebbe comunque portando avanti le proprie idee e tra queste ci sarebbe la possibilità di andare a pescare qualche colpo interessante in giro per il mondo. Ma chi nello specifico? Abbiamo realizzato un borsino con le percentuali rispetto a quello che potrebbe essere il colpo in attacco più probabile, in vista del prossimo futuro: iniziamo! <<<