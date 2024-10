Skriniar alla Juventus: annuncio improvviso! / Calciomercato

Nuove indiscrezioni riguardanti la Juventus sembrano parlare molto chiaramente delle prossime mosse dei bianconeri

La Juventus del prossimo futuro dovrà partire da alcuni pilastri certi. Uno di questi è venuto a mancare. Stiamo parlando di Bremer, fuori per infortunio. Per questo motivo, da qualche settimana, Giuntoli si sta adoperando per capire il da farsi. Una ragione molto chiara è rappresentata dal fatto che proprio delle difesa la Juventus ha fatto il suo punto di forza. E per questo, servirà un sostituto immediato. Il nome che sta circolando con più insistenza era e resta quello di Skriniar. Un nome che piace moltissimo ma che attualmente non potrebbe essere preso a causa dei costi molto elevati. Ma sul suo nome, ci sono delle novità interessanti.

Juventus all’opera: novità su Skriniar

Stando a quanto ci risulta, infatti, il giocatore sarebbe comunque papabile. Ossia potrebbe arrivare ma con una formula diversa da quella di cui in molti hanno parlato. Il prestito con diritto di riscatto può essere la soluzione adatta. Da quanto ci risulta, al giocatore non dispiacerebbe per niente la pista in questione e l’idea di vestire la maglia della Juventus non sarebbe un problema. Conosce la Serie A e per la Juve potrebbe rappresentare un rinforzo semplicemente clamoroso. Staremo a vedere. Nel frattempo comunque, la Juventus si sta muovendo anche su un altro clamoroso fronte <<<