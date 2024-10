Calciomercato, la Juventus vuole fregare un gioiello al City!

Nuove indiscrezioni che riguardano la Juventus si fanno largo e sembrano mettere i bianconeri in pole per un colpaccio

Calciomercato, la Juventus sogna in grande

La Juventus sta lavorando da diversi giorni per capire come muoversi non solo per il presente ma anche per il futuro più e meno prossimo. In questo senso gli aggiornamenti che riceviamo spesso e volentieri riguardano diversi calciatori che sono finiti sull’agenda di Cristiano Giuntoli che insieme ai suoi collaboratori sta provando a pianificare al meglio la Juventus del futuro. Tra le varie questioni che ci sono in ballo, ne è spuntata una completamente nuova che racconta di come la Juve avrebbe messo nel mirino un gioiellino che piace tantissimo anche al Manchester City.

Matias Siltanen è un giovane centrocampista del Kuopion Palloseura. E’ tra i 60 migliori giovani talenti a livello mondiale individuati dal The Guardian. E’ considerato un mezzo fenomeno, un giocatore che potrebbe esplodere ad un momento all’altro. La Juventus lo sta seguendo e nei piani di Giuntoli ci sarebbe l’idea di anticipare il Manchester City a cui – pure – piace moltissimo. Noi abbiamo raccolto informazioni e vi confermiamo che sarebbe un colpo a dir poco spettacolare. La Juventus, ci sta lavorando. Detto questo, sempre parlando di calciomercato, massima attenzione: la società bianconera starebbe lavorando anche a qualcos’altro di spettacolare <<<