Skriniar alla Juventus, colpo di scena: “Ha deciso” | Calciomercato

L'ex giocatore dell'Inter, oggi al PSG, sembra avere le idee chiare sulla Juventus e sulla prossima sessione di calciomercato

La Juventus lavora in sede di calciomecato guardando ampiamente al futuro. Nel senso: c’è la volontà da parte del club di provare a costruire una rosa che davvero possa fare la differenza e possa regalare a Thiago Motta quel cambio di passo che tanto è stato ricercato negli ultimi anni. Già nella sessione estiva di mercato il lavoro svolto è stato molto e tutto assolutamente qualitativo. Allo stesso tempo, però, possiamo dire che molto altro resta da fare e la priorità è senza dubbio quella di impostare delle scelte prima di altre. In questo senso, uno dei nomi che stanno circolando da giorni, riguarda Skriniar su cui arrivano delle novità che secondo noi potrebbero essere decisive per il buon esito (eventualmente) dell’affare.

Calciomercato, il punto sulla questione Skriniar-Juventus

Secondo quanto viene rivelato da calciomercato.com, il giocatore non avrebbe nessun problema o preclusione a vestire la maglia della Juventus. Una scelta – la sua – che non metterebbe quindi in campo il “problema” di aver vestito in precedenza la maglia dell’Inter. Ma c’è di più. Secondo quanto viene rivelato dalla stessa fonte il calciatore starebbe spingendo fortissimo per cercare il modo e la via per dire addio il prima possibile al PSG. Una decisione, un colpo di scena, che potrebbe accelerare ulteriormente l’affondo della Juventus. Che già nelle prossime settimane potrebbe spingere per chiudere l’affare. Si vedrà. In tutto questo, comunque, nei piani di Giuntoli c’è qualcos’altro di decisamente enorme in vista della prossima stagione: date un’occhiata qui <<<