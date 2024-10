Calciomercato, la Juventus del 2025 sarà fortissima: guardate che squadra!

Calciomercato da urlo per una Juventus super

L’aria che tira in casa Juventus è quella corretta. Elettrica. Quella che ti fa capire che si sta andando nella giusta direzione. Quella che risponde perfettamente a quelle che sono le esigenze e le pressioni che dovrebbero esserci sempre all’interno di un club leggendario come quello Juventino. Thiago Motta l’ha capito subito e la grinta che ci sta mettendo è chiara a tutti. Ma ovviamente, non può bastare. Giuntoli fuori dal rettangolo di gioco continua a lavorare per costruire una rosa che possa essere davvero tra le prime 4-5 del mondo e per farlo, bisogna pensare in grande. Non è un caso che continuino ad uscire fuori tanti nomi e tante voci come non accadeva da anni. La Juventus vuole crescere. E come. E allora, noi abbiamo messo insieme tutte le informazioni e abbiamo provato a capire e immaginare com’è che potrebbe essere la formazione da sogno che i bianconeri potrebbero ritrovarsi il prossimo anno: scorriamo tutti i nomi insieme iniziando dal portiere e andando avanti via via fino all’attacco <<<