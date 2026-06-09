Il futuro di Andrea Cambiaso potrebbe cambiare rapidamente nel corso delle prossime settimane, con la società di Torino che sta cercando di capire la fattibilità di diverse operazioni e soprattutto di un clamoroso affare con i neroazzurri di Milano. L'intenzione del club, ad oggi, non è quella di cedere un talento con queste capacità e numeri offensivi da esterno d'attacco più che di difesa ma logicamente bisogna anche cercare di valutare le offerte che potrebbero arrivare dalle parti di Torino nel corso delle prossime settimane. Negli ultimi istanti sta prendendo quota la possibilità di arrivare ad uno scambio sorprendente, ecco tutti i dettagli su questo ipotetico affare.

L'alternativa a Marco Palestra

Cambiaso Andrea, difensore della Juventus

I neroazzurri di Milano hanno individuato in Marco Palestra l'obiettivo numero uno per la loro fascia destra, dopo la partenza di Denzel Dumfries. La società campione d'Italia, però, potrebbe riscontrare non pochi problemi nel chiudere questo affare e di conseguenza si sta già muovendo per mettere a referto un sostituto degno e di primissimo livello. Il secondo nome messo sotto osservazione da parte del club è proprio quello dell'esterno che veste la maglia della Juventus. La possibilità più ghiotta per il team di Milano è quella di trovare un accordo per uno scambio visto che ci sono ben due calciatori che piacciono alla dirigenza torinese.

I possibili nomi per uno scambio

Davide Frattesi

Il primo calciatore che piace alla dirigenza e per cui non ha ancora affondato. Il centrocampista è un pallino della società ed in questo caso si potrebbe ipotizzare uno scambio con conguaglio a favore dei bianconeri. Il secondo nome, invece, porterebbe in Brasile e più precisamente ad uno degli esterni più duttili di tutto il campionato:. Non resta che attendere e cercare di capire se effettivamenteche pare a dir poco complessa.