Un vecchio obiettivo che torna d’attualità

La Juventus torna a pensare con decisione a Davide Frattesi in vista della prossima stagione, spinta anche dalla volontà di Luciano Spalletti di ritrovare un centrocampista che ha valorizzato molto durante l’esperienza in Nazionale. Il tecnico lo considera un elemento perfetto per intensità, inserimenti e capacità realizzativa, caratteristiche che mancano alla mediana bianconera. L’idea di portarlo a Torino non dipende nemmeno dal piazzamento finale in campionato, segno di quanto il profilo sia ritenuto funzionale al progetto tecnico. La situazione, però, è tutt’altro che semplice. Frattesi è ancora un giocatore dell’Inter, società con cui i rapporti di mercato non sono mai banali. Già nell’estate precedente la Juventus aveva sondato il terreno senza successo e ora si ripresenta alla porta in un momento diverso, sfruttando una rottura ormai evidente tra il centrocampista e il club nerazzurro.

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Il rapporto incrinato tra Frattesi e l’Inter

Negli ultimi mesi il legame tra Frattesi e l’Inter si è progressivamente deteriorato. Il giocatore chiede da tempo maggiore spazio, ma il minutaggio si è invece ridotto. A gennaio era stato vicino al trasferimento al Nottingham Forest, operazione poi saltata per incastri di mercato legati ad altre trattative. La sensazione è che in estate l’addio possa concretizzarsi davvero, a titolo definitivo. Il centrocampista vuole sentirsi centrale in un progetto tecnico e valuta con interesse tutte le opportunità che possano garantirgli continuità. Tra queste, la Juventus rappresenta una destinazione gradita anche per la presenza di Spalletti, che ne conosce perfettamente qualità e potenziale. Secondo le indiscrezioni, un primo contatto tra le parti ci sarebbe già stato.

La richiesta dell’Inter e il nome di Cambiaso

Se da un lato Frattesi avrebbe aperto al trasferimento, dall’altro la risposta dell’Inter ha immediatamente complicato il quadro. La valutazione fissata dal club nerazzurro non scende sotto i 30 milioni di euro, cifra ritenuta elevata dalla Juventus. Ma ciò che ha sorpreso maggiormente è stata la controproposta avanzata: uno scambio quasi alla pari con Andrea Cambiaso. Il terzino bianconero piace molto all’Inter, ma a Torino è considerato un elemento importante per il presente e per il futuro. Il laterale ha tanto mercato, sia in Italia sia all'estero, e la Juventus dovrà decidere se continuare a puntare su di lui o cederlo per una buona cifra. Una richiesta che ha il sapore della provocazione, ma che allo stesso tempo dimostra come la trattativa, se mai entrerà nel vivo, sarà complessa e ricca di ostacoli.