Juve, Allegri show: “Spalletti è bravo, io faccio questo lavoro per sbaglio”

Allegri non dovrebbe essere un allenatore? Così sembra, almeno secondo quanto detto dallo stesso Max in vista di Napoli-Juve: il video

Dal corto muso e le metafore sui cavalli fino alla semplicità del gioco del calcio "dove devi passare la palla a quelli con la maglia del tuo stesso colore", le conferenze stampa di Allegri , si sa, sono sempre l'occasione giusta per smorzare la tensione in vista delle sfide più importanti. Quella contro di oggi in vista della partita contro il Napoli non ha fatto eccezione.

Frasi che non hanno lasciato indifferente l'allenatore del Napoli, che nella sua conferenza stampa ha risposto: "Non lo so, lui è il più bravo perché lo dice il palmares, io mi inchino al suo palmares". Bravura o no, i due allenatori sono pronti a darsi battaglia sul campo. Da una parte Spalletti e il suo gioco offensivo e divertente, in grado di battere una grande del calcio europeo come il Liverpool. Dall'altra il gioco attendista di Allegri e la difesa impenetrabile della Juve. Chi vincerà?