Mercato Juve | Che succede con Vlahovic? Nomi da urlo per sostituirlo

Allegri si trova a fare i conti con diversi infortunati. In particolare ci sono due calciatori che i tifosi bianconeri attendono con ansia, vale a dire Vlahovic e Pogba . Da loro ci si aspettava un contributo importante alla causa juventina che al momento è arrivato solo in parte dal centravanti serbo.

L'ex Fiorentina manca all'appello dal 25 ottobre scorso, quando scese in campo contro il Benfica. Nonostante un inizio di stagione poco incoraggiante, su Vlahovic continuano a circolare voci di diversi top club interessati. La Juve vorrebbe puntare su di lui, ma se dovesse arrivare l'offerta giusta (superiore ai 90 milioni), sarebbe complicato non tenerla in considerazione. Un'eventuale cessione di Dusan sarebbe molto più plausibile in estate che già ora nella finestra invernale. Intanto Cherubini ha già sottolineato sul proprio taccuino diversi calciatori che non farebbero rimpiangere l'attaccante serbo<<<