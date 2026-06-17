La Juventus deve portare a casa il nuovo estremo difensore. Un calciatore decisamente molto interessante e che ha grande voglia di fare la differenza ma esperto e che possa essere una guida per tutta la difesa. Bocciato definitivamente Michele Di Gregorio che è libero di iniziare una nuova avventura, anche se bisogna prima trovare l'accordo con la dirigenza e più precisamente con il nuovo direttore Giovanni Carnevali. Sono due i nomi per la porta e per sostituire l'ex Monza, uno arriva dalla Premier League e l'altro dalla Liga. Non perdiamo un secondo e partiamo subito con i profili messi sotto osservazione.

La prima alternativa al Dibu

Jan Oblak

Che il Dibu Martinez è il primo profilo messo sotto osservazione non è in dubbio. Il calciatore dell'Aston Villa arriva dalla sua prima rete inviolata al Mondiale in America, Canada e Messico con un'ottima partita contro l'Algeria in cui ha rischiato decisamente poco. L'Aston Villa al momento, però, non ha intenzione di perdere le giocate di un estremo difensore che si è rivelato un perno aggiuntivo ed una sicurezza per la squadra. Proprio per questo motivo Jan Oblak potrebbe essere l'alternativa perfetta. L'estremo difensore dell'Atletico Madrid ha interesse nell'iniziare una nuova avventura e i rapporti tra le parti sono più che positivi visti anche i continui colloqui per il riscatto di Nico Gonzalez. Non resta che capire quale dei due portieri parte nettamente favorito.

C'è un favorito per la porta bianconera

Luciano Spalletti

Salvo clamorosi colpi di scena il favorito per la porta dei bianconeri di Torino resta l'estremo difensore argentino.(e non poco)e di conseguenza si farà il possibile per arrivare alla chiusura della trattativa. Non resta che attendere l'evolvere della situazione, con la scelta di secondo che sembra essere chiara ed almeno i primi giorni di ritiro si farà affidamento ancora e fortemente su