Il vertice che cambia gli scenari

Il nuovo corso della Juventus è ufficialmente iniziato. A Forte dei Marmi è andato in scena il primo vero summit tra Giovanni Carnevali e Luciano Spalletti, un incontro destinato a influenzare le strategie del club per le prossime settimane. I due hanno affrontato diversi temi legati all'organizzazione societaria e al mercato, con l'obiettivo di arrivare preparati ai numerosi impegni che attendono la dirigenza alla Continassa. Tra i tanti argomenti discussi, però, uno in particolare ha attirato l'attenzione. Si tratta della situazione di Dusan Vlahovic, un giocatore che fino a pochi giorni fa sembrava ormai destinato a lasciare Torino. Il cambio ai vertici della società potrebbe infatti aver modificato alcuni equilibri e aperto scenari che apparivano impensabili fino a poco tempo fa.

Da separato in casa a possibile risorsa

Il rapporto tra l'entourage del centravanti serbo e la precedente dirigenza si era progressivamente deteriorato. Le distanze sembravano ormai troppo ampie per immaginare una ricucitura. L'uscita di scena di Damien Comolli, però, ha cambiato il contesto. Carnevali vuole analizzare attentamente ogni situazione prima di prendere decisioni definitive e il dossier Vlahovic è tornato sul tavolo delle valutazioni. L'obiettivo non è soltanto tecnico, ma anche economico. Trovare sul mercato un attaccante dello stesso livello comporterebbe infatti un investimento molto importante, soprattutto considerando i costi necessari per arrivare a profili come Alexander Sorloth o Randal Kolo Muani. Per questo motivo la Juventus sta valutando tutte le opzioni disponibili prima di procedere con una scelta definitiva sul futuro del numero nove.

Le condizioni della Juventus

La possibile permanenza di Vlahovic passa però attraverso condizioni molto precise. La Juventus non intende modificare la propria linea economica e continua a ritenere insostenibili alcuni parametri discussi in passato. La società non è disposta a riconoscere stipendi superiori agli 8 milioni di euro netti a stagione e vuole mantenere il controllo anche sul tema delle commissioni agli agenti. L'eventuale riapertura del dialogo dovrà quindi partire da basi completamente diverse rispetto a quelle che avevano caratterizzato i precedenti confronti. Carnevali e la dirigenza bianconera ritengono che qualsiasi accordo futuro debba rispettare il nuovo modello gestionale del club, improntato a una maggiore sostenibilità economica.

Spalletti apre alla conferma del serbo

Anche Luciano Spalletti non avrebbe chiuso le porte a una permanenza dell'attaccante. L'allenatore è disposto a valutare ogni soluzione che possa rafforzare la squadra, a patto che vengano preservati gli equilibri dello spogliatoio. Nel frattempo Vlahovic è rimasto a Torino per proseguire il proprio programma di recupero e continua ad attendere sviluppi sul suo futuro. Le opportunità emerse nelle ultime settimane non si sono concretizzate e diversi club interessati avrebbero rallentato davanti alle elevate richieste economiche legate all'operazione. Per questo motivo il clamoroso dietrofront non può essere escluso. La Juventus è pronta ad ascoltare il giocatore, ma il messaggio è chiaro: qualsiasi riavvicinamento dovrà partire da un atteggiamento diverso e da una maggiore apertura alle esigenze del club.