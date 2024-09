Calciomercato Juventus | Pogba, colpo di scena? Circola una voce

La Juventus vive un momento di profondo cambiamento. L’esperienza con Max Allegri era arrivata al termine e Giuntoli nell’ultima sessione di calciomercato ha lavorato per rendere la squadra più giovane, moderna e forte. Il primo cambiamento è arrivato con l’approdo in panchina di Thiago Motta che però sin da subito non ha potuto contare su un calciatore come Paul Pogba. Stiamo parlando di uno che ha dimostrato più volte tutta la sua forza e tutta la sua bravura ed è anche per questa ragione che la sua squalifica ha messo il club bianconero di fronte ad una scelta magari momentanea, ma difficile e dolorosa.

Pogba-Juventus: cosa potrebbe succedere. Il punto

Il riferimento va all’abbassamento dello stipendio del calciatore al minimo possibile, ossia circa 42mila euro l’anno. Paul era stato trovato positivo dal Dhea, ovvero il deidroepiandrosterone. Un androgeno più potente e moderno del testosterone. Ma il calciatore non si è voluto arrendere e dichiarandosi sempre innocente, è ora in attesa della sentenza del TAS che potrebbe cambiare il corso della sua carriera in un senso o nell’altro. Pogba ha 31 anni e ovviamente sarà decisivo – come capite bene – capire come si concluderà questa vicenda. Di sicuro, la Juventus potrebbe ritrovarsi di fronte ad un vero e proprio colpo di scena <<<