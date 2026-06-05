Il futuro dell'attacco della Juventus è tutto da scrivere. La squadra allenata da Luciano Spalletti si sta avvicinando a grandi passi verso l'inizio della prossima stagione, ma al momento dovrà fare a meno di alcuni calciatori che sono arrivati in poppa magna, ma non sono riusciti a mantenere le altissime aspettative. L'attacco è il reparto che più di tutti verrà rivoluzionato, visto che l'addio di Dusan Vlahovic è già una certezza ma potrebbero seguire ben altri tre addii di primissimo livello. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sui calciatori che sono pronti per salutare definitivamente la squadra di Torino.

L'attacco è pronto per una vera e propria rivoluzione

Arkadiusz Milik, attaccante della Juventus

Il bomber è tornato nel corso delle ultime sfide di questa stagione, ma logicamente è già all'opera per arrivare ad una nuova avventura e soprattutto trovare il giusto minutaggio. Logicamente questa stagione è servita per riprendersi ed ora che il mercato potrebbe regalare una nuova chance, il polacco la valuterebbe in maniera precisa. Non resta altro che attendere la decisione finale sia della società che del giocatore riguardante il suo futuro.

Altri due profili importanti

Il secondo nome che sembra essere pronto per salutare la Juventus è quello di. Centravanti belga arrivato con grandissime aspettative e pagato più di 40 milioni di euro dal Lipsia, ad oggi però non ha mantenuto quanto di buono promesso e di conseguenza con la giusta offerta saluterebbe. Ultimo nome cheè quello di, dall'inglese ci si aspettava decisamente di più soprattutto dopo quanto fatto vedere con la maglia del Lille nella massima serie del campionato francese.nel frattempocon un Sorloth ed un Kolo Muani sempre più vicini a Luciano Spalletti.