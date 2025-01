Calciomercato Juventus, Pedullà lancia la bomba: "Incontro con..."

Indiscrezioni delle ultime ore danno aggiornamenti pesanti rispetto al calciomercato della Juventus: le news

Calciomercato, la Juventus e Vlahovic: come stanno le cose?

La Juventus sta lavorando su più fronti diversi e questo lo hanno capito anche i sassi. Allo stesso tempo possiamo dire che uno degli argomenti più inflazionati in assoluto è quello legato a Dusan Vlahovic. Noi lo ripetiamo da settimane: il rinnovo è lontano. Lontanissimo. E non sembra esserci grosso margine di manovra. Ecco la ragione per cui sono particolarmente interessanti le parole rilasciate da Alfredo Pedullà sull’argomento. Che svelano – appunto – quello che potrebbe succedere sotto questo punto di vista. Noi, ve le abbiamo riportate.

Juventus-Vlahovic, incontro segreto

"Nel 2022 la situazione Vlahovic per molti sarebbe stata la panacea per tutti i mali. Ora sono tre anni ed è diventato un grande problema. Vi racconto un retroscena sull'ultimo dialogo vero, dove hanno deciso di andare avanti fino alla consumazione del contratto. 12 milioni per il bonus fedeltà è una follia e queste follie le paghi. Se dicessimo che non è un problema diremmo una cosa che non sta né in cielo né in terra. L'aria era diventata pesante da settembre, quando l'agente diceva che non si era disposti a spalmare. Quei soldi gli sono stati promessi, ma come si fa a farlo? Un incontro segreto c'è stato a dicembre, si sono detti che da una parte si può rinnovare con una soluzione che va bene a tutti, dall'altra parte Vlahovic ha detto di andare avanti così vedendo cosa succede. Un po' per volta ha perso visibilità, Motta ha scelto poi Kolo Muani". Insomma, quello che succederà lo staremo a vedere.