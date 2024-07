Calciomercato Juve | Soulé non basta! 100 milioni di euro per…

Gli aggiornamenti che arrivano sul calciomercato della Juventus parlano tremendamente chiaro sulle intenzioni di Giuntoli

Il calciomercato della Juventus prende piede giorno dopo giorno. Gli aggiornamenti che arrivano in queste ore raccontano e confermano quello che su questo sito web andiamo scrivendo da settimane: le sorprese non sono finite. In questo senso, Giuntoli, sta pianificando i prossimi giorni e le prossime operazioni che potenzialmente potrebbero essere portate a termine seguendo un piano molto chiaro che la società ha intenzione di mettere nero su bianco da qui a breve. Ossia: prima le cessioni, poi qualche altro colpo grosso. Ecco il motivo per cui tra le varie voci che circolano, ce ne sono alcune che sembrano dare delle indizioni molto chiare su quello che potrebbe accadere e questo è ciò di cui vogliamo parlare oggi in chiave Juventus.

Prima cedere, poi comprare. Lo abbiamo detto. Tra i vari nomi che stanno circolando in queste ore quello di Soulé come indiziato numero uno per dire addio alla Juve sembra prendere piede in maniera molto significativa. In questo senso le novità che abbiamo raccolto ci dicono che la Roma è in pole per averlo ma la Juve, allo stesso tempo, vuole vedere la “moneta” sonante. In una somma tale da rendere tutti contenti. Ma non è finita. Secondo quanto viene rivelato dal Corriere dello Sport, infatti, i bianconeri avrebbero in mente qualcosa di molto pesante da attuare in sede di mercato.

Il piano sarebbe quello di arrivare ad un totale di 100 milioni di euro dalle cessioni. E – oltre a Soulé – che potrebbe “dare una mano” in tal senso? Szczesny, Chiesa, Huijsen, Kostic e Milik. Eccoli i calciatori che concorreranno ad aiutare Giuntoli nella missione di cui sopra. Cedere per un totale di 100 milioni da re-investire poi (quasi completamente) sul mercato. Una mossa straordinaria che andrebbe a regalare alla Juve il giusto ricambio di calciatori, senza stressare le casse del club. Una mossa – questa – che fa sognare la dirigenza. E in tutto questo attenzione perché la Juventus starebbe lavorando ad un colpo a sorpresa: “Vogliono rubarlo all’Inter!” <<<