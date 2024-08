Calciomercato Juve | Pedullà, colpo di scena: “Koopmeiners? Beh…”

Alfredo Pedullà torna a parlare di quelle che potrebbero essere le prossime mosse di calciomercato della Juventus

Il calciomercato della Juventus è acceso su più fronti. Tanto per iniziare c’è quello legato a Nico Gonzalez. Per il giocatore della Fiorentina si sta lavorando su più fronti, considerando che la Viola avrebbe aperto alla possibilità di una cessione ma in cambio vorrebbe qualche giocatore che possa tornare utile alla causa. E dunque, gente come Kostic (che vi avevamo anticipato questa mattina) potrebbe rivelarsi risolutiva. Detto questo, però, le novità più grosse arrivano sul fronte legato a Koopmeiners. Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione.

Juventus News: le ultime su Koopmeiners

Secondo Pedullà non ci sono dubbi di alcun tipo: “Resta lui l’obiettivo della Juve“. Ma allo stesso tempo, bisogna arrivere molto presto ad un’offerta che possa rendere tutti contenti. Secondo Pedullà, quello che serve, è un’offerta da 50 milioni di euro. Più bonus. L’Atalanta vuole correre (il 14 giocherà contro il Real Madrid in SuperCoppa Europea) e da quanto viene riportato potrebbe esserci un contatto – un faccia a faccia tra Atalanta e Juventus – già tra sabato e domenica. Pedullà sul suo sito web ufficiale svela anche che gli agenti del calciatore hanno raggiunto da mesi un accordo con la Juve sull’ingaggio e ora invocano un’irruzione forte del club bianconero. A cui è stata data la totale priorità. Ma ora, serve sbrigarsi. Correre. Come detto, accelerare. E sempre parlando di Juventus, occhi bene aperti: Giuntoli – infatti – starebbe pianificando qualcosa di calmoroso <<<