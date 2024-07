Calciomercato Juve | Formazione fortissima nel 2025! Giuntoli vuole…

Il calciomercato della Juventus non è ancora finito. Giuntoli è a metà dell’opera e tutte le ultime voci lasciano intendere molto chiaramente come qualcosa potrebbe smuoversi da qui a breve. Lo diciamo da un po’ e vedrete come ciò che abbiamo scritto inizierà ad avverarsi con il passare delle settimane. Questo perché la dirigenza Juventina vuole mettere Motta nelle condizioni di non avere alibi, consegnandogli una formazione che possa davvero essere definita da scudetto. Ecco il motivo per cui da qui al prossimo futuro, tutti si attendono una serie di colpi che possano davvero infiammare il popolo bianconero. Ed è questo, quello di cui parliamo oggi.

Juventus News: formazione da urlo nel 2025

Quello che vogliamo proporvi, è la cosidetta formazione dei sogni che la Juventus sta provando a costruire e che il club potrebbe ritrovarsi prima dell’inizio della prossima stagione. Abbiamo realizzato delle infografiche che – vedrete – vi aiuteranno a comprendere tutto molto rapidamente. E allora, senza perdere tempo, iniziamo dalla porta per poi scorrere via via (usando le frecce) tutta la formazione: partiamo <<<