Calciomercato Juventus / Colpo deciso, Pedullà: "Dico che..."

Alfredo Pedullà ha parlato di calciomercato e di quello che potrebbe succedere in casa Juventus: le ultimissime

Il calciomercato in casa Juventus si muove. E come. Giuntoli in questo senso continua a monitorare i difensori con particolare attenzione, alla ricerca del tassello ideale per rafforzare il reparto arretrato. Pochi dubbi rispetto al fatto che il giocatore attualmente in cima alla lista delle preferenze é Kevin Danso.

Parliamo di un calciatore che è già stato vicino al trasferimento in Serie A in passato (la Roma aveva tentato l’affondo prima che l’affare saltasse per problemi legati alle visite mediche) e che adesso sta vivendo un momento di grande crescita. La Juventus – secondo quanto viene scritto e riportato da Alfredo Pedullà – lo considera una delle opzioni principali per gennaio. Anche se altre proposte, come quelle dalla Turchia, sono sul tavolo, il difensore sembra propenso ad aspettare il verdetto dei bianconeri. Il Lens, da parte sua, è disponibile al dialogo. Possiamo tranquillamente dire che la Juventus sembra assolutamente intenzionata ad affondare il colpo. Pedullà assicura che Danso piace ma ovviamente reggono le idee legate ad Araju e Tomori. Anche se quest’ultimo, al momento, sembra difficile da vedere lontano da Milano. Vedremo. Intanto, sempre parlando di calciomercato e di Juventus, Di Marzio ha appena dato una notizia molto pesante proprio a proposito della Juventus <<<