Di Marzio: “Entro il weekend l’offerta alla Juve per Cambiaso”

Di Marzio ha parlato del terzino della Juventus, Cambiaso: per il giornalista, entro il weekend dovrebbe pervenire un offerta alla Juventus

Dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sull’offerta del Manchester City alla Juventus per Andrea Cambiaso. Ecco le sue parole: “La notizia del giorno è questo pressing molto forte del Manchester City per Andrea Cambiaso. Stiamo parlando di cifre altissime. Il City, nel giro di due-tre giorni, quindi entro il weekend, dovrebbe formulare la prima offerta formale, ufficiale, alla Juventus per cercare di prendere subito, in questo mercato di gennaio, il giocatore. Parliamo di cifre tra i 60 e i 65 milioni di euro, con un ingaggio molto importante per il giocatore”.

Di Marzio: “La Juve cederebbe Cambiaso solo per un offerta monstre”

Il giornalista ha proseguito: “Ci sono già stati degli incontri, dei contatti, tra l’entourage di Cambiaso e il Manchester City. La reazione della Juve oggi è stata piuttosto rigida: ‘A gennaio non vorremmo venderlo, solo per un’offerta mostre e non ci muoviamo da 80 milioni perchè è un giocatore molto importante per noi. 60-65 nel caso a giugno, ma non a gennaio’. Vedremo se l’offerta del City arriverà, se sarà di quella entità chiaramente la trattativa entrerà nel vivo e vedremo come andrà a finire”.