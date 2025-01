Palmeri: “L’accordo tra la Juventus e Zirkzee c’è già”

Tancredi Palmeri, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della possibile trattativa per Zirkzee.

Tancredi Palmeri, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole su Sportitalia sulla trattativa per Zirkzee: “L’agente di Zirkzee Joorabchian è ampiamente al lavoro da tempo, l’accordo di massima con la Juventus c’è, la volontà di tutte e tre le parti c’è, e allora cosa manca? I soldi, come sempre… Come detto, finora la nuova proprietà United può avere sbagliato gli acquisti ma non ha buttato soldi, e per questo Zirkzee non lo regala. Hanno sborsato 50 milioni tra cartellino e commissioni, e pretendono di rientrare di quasi tutta la cifra. E inoltre Joorabchian non farà certo un trasferimento a gratis”.

Sulla trattativa per l’olandese

“La Juve vuole il prestito con diritto di riscatto, lo United pretende l’obbligo, e lo pretende a poco più di 40 milioni. Per ora di là non si passa, sempre che la Juventus non riesca a fare cassa… grazie al Napoli, che magari gli pagherebbe Fagioli (irrisorio invece quanto verrebbe elargire per Danilo)”.