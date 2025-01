Cambi disastrosi, Sabatini: “La Juve si è autoimpedita di vincere”

Le parole del giornalista Sabatini al termine della semifinale di Supercoppa tra Juve e Milan: "Non si gioca senza centravanti"

Sull’1-0 per la Juve Thiago Motta ha deciso di sostituire Vlahovic e Mbangula. La semifinale di Supercoppa italiana dei bianconeri in quel preciso istante è cambiata, in peggio. Al termine della partita l’allenatore della Vecchia Signora ha specificato: “Rifarei quei cambi, prendi le decisioni in funzione di come vedi la squadra. Ci sono volte in cui va bene e vinci, altre in cui va male e sta a voi dare giudizi“. Senza Vlahovic (seppur nell’ennesima serata no) la Juve ha perso il suo punto di riferimento. Servirebbe un rinforzo dal mercato? A proposito Motta ha detto: “Oggi non parlo di mercato, ma di quello che vogliamo fare. Io voglio migliorare la squadra che ho oggi e anche me stesso. Bisogna farlo tutti i giorni e serve a tutti, solo così possiamo arrivare lì dove vogliamo. Oggi c’è solo questo modo, ogni giorno dobbiamo volere qualcosa in più e anche competere meglio. Dipende da noi, poi il mercato adesso si apre. Vedremo le cose su cui si può migliorare, però io mi concentro su quello che ho oggi. Sono attento lì. Sono convinto che possiamo migliorare per poter competere con un avversario 90 minuti come oggi, non per 75″.

Juve, le parole di Sabatini

Nel corso di Pressing il giornalista Sabatini ha detto: “La Juve ha perso anche per quel cambio di Vlahovic al 65′? Non è che l’ha persa, la Juve si è autoimpedita di poterla recuperare e di rivincere. Non si gioca senza centravanti. E i cambi di Thiago Motta, anche presi uno per uno, comprendendo anche Mbangula che era stato il migliore in campo, sono difficili da capire e da potergli trovare una spiegazione”.