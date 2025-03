Osimhen alla Juve? Vice presidente Galatasaray: “Cinque grandi su di lui”

Le parole del vice presidente del Galatasaray sul futuro di Victor Osimhen: l'attaccante nigeriano andrà alla Juve?

La Juve non può pensare ad altro che al presente. Da qui al termine della stagione i bianconeri dovranno giocare altre nove partite che decideranno il futuro di Thiago Motta (ammesso che non sia già stato deciso) ma anche le ambizioni del club per la prossima annata e il mercato. Qualificarsi alla prossima Champions League è un obiettivo fondamentale tanto dal punto di vista sportivo che economico: senza UCL sarà difficile pensare di poter fare acquisti importanti a giugno. Tra i problemi da risolvere c’è quello dell’attacco, con Vlahovic in uscita e Kolo Muani in forte dubbio. E se fosse Osimhen il nuovo bomber bianconero?

Osimhen, le parole del vice presidente del Galatasaray

Intervistato da Fanatik il vice presidente del Galatasaray Abdullah Kavukcu ha detto: "A gennaio si diceva che sarebbe andato via, ma è rimasto. Ama molto il Galatasaray. Mentre puntiamo al titolo, non abbiamo ancora parlato direttamente con Victor. Non ha senso discutere di questo ora. Il Galatasaray è un club molto grande: se non fosse grande, Victor non sarebbe venuto. Il trasferimento di Victor non è un sogno, non dobbiamo ingigantirlo. Osimhen ci comunicherà la sua decisione ad aprile. Attualmente, anche le cinque grandi squadre del mondo sono interessate a lui".