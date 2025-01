Osimhen alla Juventus: che bomba! / Calciomercato

Nuove indiscrezioni legate al calciomercato della Juventus raccontano qualcosa di molto grosso rispetto alle prossime mosse bianconere

Thiago Motta va avanti per la sua strada. La Juventus vive un momento di luci e ombre, di bianco e di nero come i suoi colori sociali. I risultati continuano a latitare tanto in Champions League quanto in Serie A dove, non ultima, è arrivata la sconfitta con il Napoli. Più della sconfitta in sé, preoccupa la mancata reazione bianconera, la squadra si è completamente sgretolata sotto l’inerzia napoletana che ha portato alla rimonta. E lo stesso si può dire della sconfitta – pesante – contro il Benfica. Uno dei temi più caldi, come sempre, è legato a Dusan Vlahovic: il serbo ha smaltito il problema fisico ma Thiago Motta gli ha preferito (in Serie A) il neoacquisto – poi andato in gol – Muani. Una circostanza che ha riportato in auge le solite chiacchiere relative all’addio di Vlahovic.

Calciomercato Juventus: Victor Osimhen nel mirino se parte Vlahovic

Qualcosa di vero c’è, relativamente alla possibile cessione. Ma proviamo a mettere ordine. È pressoché da escludere l’ipotesi di una cessione a gennaio. Recentemente è stato respinto un assalto dell’Al-Nasr. Dalla Juve, che non vuole ritrovarsi a metà stagione indebolita, dal ragazzo che non vuole già cedere il passo alla Saudi League. Nulla si può escludere, invece, guardando all’estate prossima. Ed è per questo che la Juve sta già pensando ad un eventuale erede.

In questo senso piace Victor Osimhen. È questo il nome che sta infuocando il calciomercato della Juventus in queste ore. A ribadire l’interessamento per l’ex Napoli è la Gazzetta dello Sport che aggiunge quanto il giocatore sia gradito al diesse Cristiano Giuntoli che l’ha portato a Napoli. Osimhen ha un grande vantaggio dalla sua: ha già giocato – e benissimo! – in Serie A. sarebbe un colpo a botta sicura, capace di rivoluzionare, forse nella direzione da lui desiderata, la verve offensiva di Thiago Motta. Al momento solo rumors, ma diverse voci confermano che sotto sotto, qualcosa si starebbe già muovendo. Vedremo. Nel frattempo, comunque, Giuntoli lavora a qualcos’altro di enorme sotto il punto di vista del calciomercato <<<