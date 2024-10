Osimhen alla Juventus: annuncio su Sportitalia! / Calciomercato

In casa Juve si stanno facendo diversi ragionamenti rispetto a ciò che potrebbe avvenire da qui al prossimo futuro in attacco

Calciomercato, la Juventus pensa a Osimhen: ecco le ultime

La Juventus sta lavorando con lavorando con largo anticipo alla costruzione di una rosa che possa crescere nel tempo, portando buoni risultati sin da ora. In questo senso è ovvio che le questioni da risolvere sono diverse e le soluzioni da cercare sono tante. Ecco perché in casa bianconera si continua a ragionare di quello che potrebbe succedere da qui in avanti, con la volontà che c’è da parte della dirigenza bianconera di tentare un assalto ad un paio di nomi già nel mese di gennaio. Tra le tante indiscrezioni che sono venute fuori in questo periodo, nnon poteva non esserci anche quella che porta a Osimhen, più volte accostato alla Juventus.

Luca Cerchione – giornalista direttore di 1 Station Radio e opinionista di "Tutti al VAR" ha parlato ai microfoni di Sportitalia in queste ultime ore. E rispetto ad Osimhen e alla Juventus, ha annunciato qualcosa di estremamente chiaro: "L'identikit dell'attaccante che manca alla Juve, secondo me, corrisponde perfettamente ad Osimhen. Difficile, quasi impossibile che possa arrivare a gennaio. Allo stesso tempo possiamo dire che Giuntoli non ha preso un vice-Vlahovic per risparmiare qualcosa e per provare a prendere un titolare piuttosto che una riserva. Osimhen sarebbe il colpo ideale per il gioco di Motta. Giocare a campo aperto con lui, sarebbe il top. Thiago Motta predilige la fase difensiva e sicuramente non mette Dusan nella condizione di avere tante occasioni. Per questo, in un contesto così, Osimhen sarebbe devastante. Se ne è parlato di un suo passaggio alla Juve e se ne riparlerà in futuro". Insomma, la situazione resta interessante. In fermento. La Juventus, potrebbe fare sul serio.