Gli investimenti diventano un problema

La Juventus vuole ricostruire, ma prima deve fare i conti con gli errori del recente passato. Il mercato dell’estate 2025, pensato per rilanciare il club, si è trasformato in un peso economico e tecnico. Le difficoltà maggiori riguardano soprattutto Lois Openda e Jonathan David, i due investimenti più importanti dell’ultima campagna acquisti. Entrambi erano arrivati con aspettative elevate. Oggi rappresentano invece due dossier complicati da gestire. Damien Comolli continua a lavorare per consegnare rinforzi a Luciano Spalletti, ma il problema resta evidente. Prima di acquistare bisogna liberare spazio, soprattutto a livello economico. La mancata qualificazione in Champions ha complicato ulteriormente la situazione. La retrocessione in Europa League riduce margini finanziari e limita le operazioni in entrata.

Il caso Openda preoccupa la Juventus

La situazione più delicata riguarda sicuramente Openda. L’attaccante belga era stato riscattato tramite l'obbligo per circa 44 milioni, ma il rendimento non ha rispettato le aspettative. La stagione si è chiusa con appena due reti complessive. Numeri insufficienti per un giocatore arrivato come riferimento offensivo della nuova Juventus. Adesso il club valuta le possibili soluzioni. L’ipotesi principale resta la cessione, anche se significherebbe registrare una pesante minusvalenza. Un’alternativa potrebbe essere il prestito, nella speranza di rivalutare il giocatore. Intanto qualcosa si muove sul mercato internazionale. Alcuni club inglesi e tedeschi hanno iniziato a raccogliere informazioni. Pesano, però, anche altri fattori. Lo stipendio elevato, le numerose esclusioni tecniche e la mancata convocazione con la nazionale hanno ulteriormente ridotto il valore del giocatore.

David divide, Spalletti chiede altro

Diverso il discorso legato a Jonathan David. Il canadese ha chiuso la stagione con otto reti, mostrando comunque segnali incoraggianti. Il club non considera il suo caso urgente quanto quello di Openda. Tuttavia anche qui esistono problemi economici importanti. Lo stipendio superiore ai sei milioni rappresenta un ostacolo evidente. Pochi club europei possono sostenere un investimento di questo tipo. Alcune società monitorano la situazione. Tra le possibili soluzioni emergono scambi, offerte dirette o eventuali cessioni definitive. Nel frattempo Spalletti continua a chiedere un centravanti fisico. Per questo motivo la Juventus valuta diverse opzioni offensive.

Anche Zhegrova delude: ora serve una svolta

I problemi non finiscono qui. Anche Edon Zhegrova ha profondamente deluso durante la sua prima stagione bianconera. L’esterno kosovaro ha concluso l’annata senza gol e senza assist. Un rendimento che ha aumentato le critiche attorno alle strategie adottate sul mercato. Alla Continassa cercano comunque di mantenere fiducia. La convinzione interna è che dagli errori possa nascere una nuova ricostruzione. La Juventus sa di trovarsi davanti a un’estate decisiva. Per aprire un nuovo ciclo, però, servirà prima risolvere le eredità più pesanti del passato recente.