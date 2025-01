Nuno Tavares alla Juventus: annuncio pesantissimo | Mercato

La Juventus si sta muovendo in relazione al calciomercato e a quello che potrebbe succedere da qui a breve

Calciomercato Juventus, novità in entrata? Occhio a Nuno…

La Juventus sembra avere le idee chiare: il calciomercato è fatto di entrate e di uscite ed è per questa ragione che in queste ore non si fa altro che parlare di quello che potrebbe succedere su entrambi i fronti. A quanto pare, infatti, la Juve avrebbe messo nel mirino diversi calciatori che potrebbero finire sulla lista della spesa di Giuntoli considerando che anche le cessioni, sotto sotto, si stan muovendo. Cambiaso sembra – presto o tardi – destinato a dire addio. Ed è per questa ragione che la Juve valuta già le alternative. In questo senso, i nomi finiti sotto la lente d’ingrandimento della Juve sono diversi. Ma quello di Nuno Tavares sembra davvero essere quello sottolineato in rosso.

Secondo alcune indiscrezioni che abbiamo raccolto in queste ore, la Juve starebbe facendo serie valutazioni sul terzino della Lazio che in questa prima parte di stagione ha mostrato esplosività e concretezza. E' un calciatore forte, questo si sapeva già. Ma andava ritrovato. Ecco la ragione per cui la Lazio ha avuto il merito di crederci e adesso non chiude ad una cessione. Sì, ma a che cifra? Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il prezzo fatto è quello di 30 milioni di euro. Una somma importante che però sembra valere sin da ora l'investimento. La Juventus ci sta pensando e qualcuno non esclude un assalto già a gennaio. Per ora resta tutto in bilico. Eventualmente, l'idea potrebbe essere valida anche per la prossima estate. Di sicuro, Nuno, è nel mirino.