Calciomercato Juventus, boom! Pedullà: "Vogliono comprare..."

Alfredo Pedullà fa il punto della situazione rispetto al calciomercato della Juventus: ecco cosa potrebbe succedere

Il calciomercato della Juventus si sta muovendo in maniera sempre più importante. E questo lo diciamo perché tutte le indiscrezioni che abbiamo raccolto vanno in una direzione molto chiara: quella che svela di come Giuntoli stia preparando diverse mosse in entrata così come in uscita. Lo avrete visto da soli, senza leggere questo articolo: le novità rispetto ai possibili addii restano parecchie proprio come quelle relative agli acquisti che potrebbero arrivare da qui a breve. Anche se in realtà, Giuntoli sta guardando anche al futuro, provando ad immaginare ciò che potrebbe accadere la prossima estate. Di fatto, oggi vogliamo riportarvi quelle che sono le parole di Alfredo Pedullà che proprio nella notte attraverso il suo sito web ha messo ordine su quello che sta succedendo in casa Juventus.

Pedullà assicura che oggi “ci sarà un vertice con il Chelsea per parlare di Renato Veiga, difensore centrale portoghese classe 2003, e Ben Chilwell, terzino sinistro classe 1996 da settimane in uscita dai Blues“. In questo senso, c’è un aggiornamento abbastanza importante: “La novità è che il vertice tra Juve e Chelsea sarà allargato a due nomi, considerato che la vicenda Cambiaso va seguita. È possibile che il Manchester City, già dallo scorso maggio sull’ex Bologna, allarghi la proposta economica per convincere i bianconeri“. Ma c’è di più. Secondo Pedullà, infatti la Juventus “si vuole cautelare sulla corsia mancina con una soluzione tampone, in attesa di Hancko che può coprire due ruoli (centrale e terzino) e che è – come anticipato a fine novembre – il grande obiettivo per giugno con qualche speranza di poter anticipare negli ultimi giorni di mercato. Kelly resta nei radar, ci saranno dialoghi con il Newcastle, dopo le valutazioni fatte nelle ultime ore tra pro e contro”. Insomma, secondo Pedullà la novità più grossa è che nel vertice con il Chelsea, si parlerà di un doppio obiettivo e non di un calciatore solo. Quello che succederà lo staremo a vedere, nel frattempo arrivano aggiornamenti pesanti su Vlahovic <<<