Calciomercato Juventus / Vlahovic venduto in Premier? Già scelto il sostituto

Dusan Vlahovic è tornato a far parlare di sé per le prodezze in campo e non solo per gli infortuni e le voci di calciomercato. Il centravanti serbo pare aver ritrovato fiducia, forma fisica e soprattutto la via del gol. Contro la sua ex squadra solo un fuorigioco di millimetri gli ha negato la gioia della rete. Le sirene dei top club sul numero 9 bianconero risuonano incessanti da mesi. Chelsea, Manchester United e Arsenal potrebbero scatenare un'asta la prossima estate per l'ex Fiorentina. Ma attenzione anche al Real Madrid che deve pensare a sostituire Benzema.